Молодогвардейцы Казани и районов Татарстана вышли на уборку социальных объектов от снега

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Представители казанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» сегодня вышли на уборку социальных объектов города. С раннего утра ребята расчистили мемориальный комплекс, посвященный героям-молодогвардейцам Краснодона, на территории гимназии №102, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Памятник, открытый в 2023 году на средства, выигранные региональным отделением «Молодой Гвардии», активисты решили не просто украсить цветами к Дню памяти молодогвардейцев, который отмечают 31 января, а заняться уборкой территории.

Молодогвардейцы убрали снег не только у бюста, но и на всем школьном дворе: расчистили дорожки для удобного прохода учеников, очистили входные группы, школьное крыльцо и детскую площадку рядом с учебным заведением.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Другие активисты по заявке администрации военного госпиталя Министерства обороны очистили все входные группы медицинского учреждения: убрали снег с крылец, парадных зон и тротуаров, обеспечив удобство для пациентов и посетителей. В обеих акциях приняли участие около двадцати человек.

Исполняющий обязанности руководителя Казанского отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Риф Хуснутдинов сообщил, что акция проходит в рамках проекта «Снежный десант» и местного проекта «Казань – город добрых дел».

По его словам, команда целый день помогает тем, кому нужна поддержка в первую очередь, включая школы, детские площадки и больницы. Он подчеркнул, что молодогвардейцы считают важным оказывать помощь людям в такие непростые для города дни и будут продолжать это делать, пока это необходимо.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Акция «Снежный десант» проводится по всей Татарстану в течение месяца. После каждого снегопада молодогвардейцы помогают сотрудникам коммунальных служб и отдельным жителям из льготных категорий населения.

Активисты Зеленодольского отделения провели субботник в парке имени Алтынова. Совместно с жителями поселка Гари они расчистили детскую площадку, привели в порядок памятник воинам-героям Великой Отечественной войны, дорожки, прогулочные зоны и территории для отдыха, чтобы создать безопасные и комфортные условия для детей и родителей.

Молодогвардейцы Алькеевского района помогли пожилым людям, расчищая их придомовые территории от снега по их заявкам. Волонтеры продолжают оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Активисты Агрызского отделения помогли убрать снег с городского памятника погибшим в Гражданской войне и посетили местную жительницу – ветерана муниципальной службы, оказав помощь в расчистке ее двора.

Таким образом, акция «Снежный десант» охватывает всю республику: молодогвардейцы помогают справляться с последствиями сильных снегопадов, расчищают дворы, детские площадки, подходы к школам, поликлиникам и другим социальным учреждениям, обеспечивая безопасные и удобные условия для жителей.