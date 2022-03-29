Двое татарстанцев из «Молодой гвардии» помогут мирным жителям в Донбассе

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В Донбасс отправилась волонтерская группа «Молодой гвардии Единой России» из 50 человек для оказания помощи местным жителям. Среди них двое представителей Татарстана — Игорь Храмов и Наиль Ракипов, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Несмотря на то, что многие жители ЛНР и ДНР были эвакуированы в Россию, в Донбассе остались люди, которые не смогли или не решились покинуть родной дом. Они нуждаются в помощи, поддержке и защите. Мы приняли решение отправить на территорию Донбасса волонтеров, которые будут оказывать жителям всеобъемлющую помощь в пунктах временного размещения граждан», — заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

На территории ДНР волонтеры развернут свой собственный полевой лагерь на территории ДНР и будут оказывать жителям всеобъемлющую помощь в пунктах временного размещения граждан. Первая группа добровольцев пробудет в Донбассе до 10 апреля.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».