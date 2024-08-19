Молодогвардейцы из Татарстана и члены народного фронта отправились в ДНР с гуманитаркой

В преддверии Всемирного дня гуманитарной помощи активисты «Молодой Гвардии Единой России» и Общероссийского народного фронта отправились с благотворительной миссией в Донецкую Народную Республику. Цель поездки – доставка гуманитарного груза военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

В состав гуманитарной помощи входят четыре автомобиля различных марок, а также 1,5 тонны необходимых товаров. Среди них – генераторы, строительное оборудование, средства гигиены, продукты длительного хранения, питьевая вода и многое другое. Особую ценность представляют письма военнослужащим, написанные детьми совместно с активистами.

Фото: © «Молодая гвардия Единой России»

Владислав Тарасов, руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», подчеркнул важность миссии: «Сегодня мы отправляемся на Донбасс, чтобы передать гуманитарную помощь военнослужащим. Безусловно, мы все вместе, благодаря жителям нашей республики и организациям, собрали большое количество гуманитарного груза со всем необходимым – все это мы сегодня везем нашим военнослужащим. Также особенностью нашего груза является то, что мы передаем 4 автомобиля. Победа будет за нами!».

Фото: © «Молодая гвардия Единой России»

Координатор по молодежным проектам регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт за Россию!» в Республике Татарстан Дамир Нургалиев выразил уверенность в успехе операции и подчеркнул важность совместных усилий для поддержки соотечественников и укрепления страны.