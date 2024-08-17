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Молодогвардейцы из РТ организовали выездной патриотический форум для воспитанников лагеря
Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» провело патриотический форум для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Добрый». Мероприятие включало несколько этапов и собрало около 100 участников.
Форум открылся беседой с ветераном специальной военной операции Альфредом Хайбуллиным на тему «Россия — это я». Юные граждане узнали о возможностях внести свой вклад в развитие страны и важности ее защиты. Особенно трогательным моментом стали рассказы детей об отцах, участвующих в специальной военной операции.
Далее последовал патриотический квиз об истории России, состоявший из шести раундов. Вопросы касались культурных и исторических ценностей страны. Победители получили памятные подарки, а все участники — сувениры.
Завершающим этапом стала военно-спортивная игра «Зарница». Участники прошли пять станций, включая расположение воинских званий, сборку и разборку автомата Калашникова, метание гранат, надевание противогаза и строевую подготовку.
«Сегодня были у ребят в лагере "Добрый". Рассказывал им о службе, о том, почему важно защищать свою Родину. Видел в их глазах неподдельный интерес, любопытство и меня поразило, что они такие маленькие, но уже понимают, что значит быть настоящим патриотом!», – рассказал ветеран спецоперации Альфред Хайбуллин.
На протяжении форума дети писали пожелания военнослужащим в Дневник «Героев Z», который планируется передать бойцам в зоне проведения специальной военной операции.
Стоит отметить, что «Молодая Гвардия Единой России» в Татарстане ежегодно реализует Республиканскую Премию «Герои Нашего Времени». Проект, стартовавший в 2013 году, направлен на привлечение внимания к жителям республики, совершающим героические поступки в повседневной жизни, и формирование положительного образа патриота Татарстана.
«Сегодня «Молодая Гвардия» Республики Татарстан организовала выездной патриотический форум в Детский оздоровительный лагерь «Добрый». Одним из направлений нашей организации является патриотическое воспитание, и мы считаем, что патриотическое воспитание нужно начинать именно в юном возрасте! Те ценности, которые мы формируем у молодого поколения, будут сопутствовать им во взрослой жизни», – поделилась руководитель проектного офиса Татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Светлана Ефремова.
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