Молодогвардейцы и волонтеры Татарстана доставили более 7 тонн гумпомощи в Курскую область

Молодогвардейцы Татарстана и представители Республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» доставили гуманитарную помощь в Курскую область. Общий вес гуманитарного конвоя составил более 7 тонн, сообщает пресс-служба реготеделения.

Активисты передали местным жителям продовольствие с долгим сроком годности, чистую воду, предметы личной гигиены, игрушки для детей, детское питание, пеленки и подгузники, бытовые химические вещества и устройства, включая холодильники и микроволновые печи. Также они передали дополнительную помощь военнослужащим (баки для топлива, питьевую воду).

В преддверии Дня учителя активисты поздравили педагогов местной школы с приближающимся профессиональным праздником и вручили им памятные подарки.

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«Мы прибыли в Курскую область, чтобы передать гуманитарную помощь для мирных жителей области и наших военнослужащих. Мы привезли продукты питания, бытовую химию, технику и многое другое. Совсем скоро наши волонтеры распределят всю доставленную помощь среди мирных жителей, которые в ней нуждаются. Верю, что сплоченность и взаимопомощь — это то, что поможет нам преодолеть все трудности!» – поделился депутат Госсовета РТ VII созыва, руководитель Татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.