Молодогвардейцы и «Единая Россия» отправляют помощь Курску

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, в день воссоединения новых регионов с Россией, в Казани состоялась погрузка очередной партии гуманитарного груза для жителей Курской области.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», общий вес груза, собранного силами активистов «Молодой Гвардии Единой России» и реготделения партии, примерно 2,5 тонны. В Курскую область груз отправится сегодня ночью в составе колонны, сформированной Народным фронтом и республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены, игрушки для детей, пеленки, подгузники, питьевая вода, канистры для бензина и питьевой воды.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Безусловно для всех нас очень важно помогать Курской области, помогать Курску. Стоит отметить, что сегодня в день воссоединения Донбасса с Россией мы все вместе, всем Татарстаном отправляем гуманитарную помощь, мы еще раз показываем единство наших регионов, единство народов РФ. В трудную минуту мы все объединяемся и встаем на защиту наших общих интересов», — отметил член Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Владислав Тарасов.

По словам активиста, в сборе приняли участие неравнодушные татарстанцы, а также частные компании, вузы Казани и местные отделения «Единой России» и МГЕР из Елабуги и Верхнего Услона.

«Такое единство еще раз показывает, что мы все работаем во благо нашей общей Победы! Сбор помощи жителям Курской области продолжается. Продукты, одежда и все самое необходимое принимаются по будням в гуманитарном центре «Молодой Гвардии Единой России» по адресу Казань, ул. Жуковского, 12», — сообщил Владислав Тарасов.