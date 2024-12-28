Молодогвардейцы и актив «Единой России» проверили состояние студенческих общежитий Казани

В общежитиях КФУ и КГМУ проверили качество проделанных ремонтных работ. Отметим, что средства на реализацию программы капремонта студенческих общежитий выделяют каждый год по инициативе партии «Единая Россия».

Молодогвардейцы и актив партии прошлись по общежитиям № 8, 9, 15, 16, 17 КФУ. Проверяющие оценили качество ремонта в жилых комнатах, санузлах и коридорах. Также в рамках мониторинга обсудили со студентами их впечатления от нового ремонта. Учащиеся вузов рассказали, что комнаты колоссально отличаются от прошлых лет, стало чище и комфортнее. Еще в общежитии оборудовали комнаты для студентов с ОВЗ, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Мы провели мониторинг студенческого общежития. Качество выполненных работ, радует, надеюсь, это радует и самих студентов. Теперь комнаты стали более комфортным и современным, что, безусловно, способствует созданию положительной атмосферы для учебы и отдыха», – поделилась активист Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анна Ананьева.

Также молодогвардейцы посетили общежития номер № 3, 4, 6 КГМУ, в которых ремонтные работы запланированы на следующий год. Вместе с представителем университета проверяющие оценили состояние условий проживания, договорились о создании студенческого штаба, в состав которого войдут как студенты, проживающие в общежитии, так и молодогвардейцы с целью мониторинга хода ремонтных работ.

фото: пресс-служба «Единой России»