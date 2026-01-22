Молодогвардейцы Елабуги провели мастер-класс по созданию лечебных средств для бойцов СВО

Фото: mger.tatarstan.ru

В гуманитарном штабе «Мы Вместе» на базе молодежного центра «Барс» прошел мастер-класс по созданию лечебных мазей и свечей. Мероприятие организовали активисты Елабужского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России». Об этом сообщает пресс-служба МГЕР.

Ведущей мастер-класса стала волонтер гуманитарной миссии, косметолог-эстетист и куратор гуманитарного пункта села Лекарево Юлия Аверьянова. В мероприятии приняли участие активные жители города и волонтеры.

Участники научились готовить «Рождественскую мазь» и «Лечебные свечи», обладающие регенерирующими свойствами. Такие средства могут применяться как для лечения, так и для профилактики различных заболеваний и отличаются универсальностью использования.

Мастер-класс прошел в рамках проекта «Спасаем Жизни!», который с января 2025 года направлен на медицинскую поддержку военнослужащих. За время реализации проекта было изготовлено более 500 тактических аптечек. В текущем году проект расширил деятельность, включив в нее производство лечебных мазей и свечей.

Руководитель Елабужского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Епанешников подчеркнул, что штаб открыт для помощи.

«Для изготовления мази и лечебных свечей нам необходимы следующие материалы: чистый воск, прополис или масло прополиса, облепиховое масло, масло мумие, нерафинированное масло холодного отжима (подсолнечное, оливковое, кукурузное), яйца (желательно деревенские), масло какао», – добавил он.