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Молодогвардейцы Елабуги отправили в зону СВО более 102 тонн гумпомощи
Активисты Елабужского отделения «Молодой Гвардии» отправили более 102 тонн гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения организации.
В составе отправленного груза — более 650 маскировочных сетей, 35 тысяч окопных свечей, 520 нашлемников, 21 тысяча пар шерстяных носков собственного производства и более 120 браслетов выживания. Кроме того, молодогвардейцы отправили более тонны дополнительной помощь для военнослужащих, включая продукты с длительным сроком хранения, медикаменты и одежду.
Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» стабильно работают на базе гуманитарного центра. Руководитель Елабужского местного отделения «Молодой Гвардии» Роман Епанешников подчеркнул важность поддержки и помощи военным, которые рискуют своей жизнью, защищая страну и обеспечивая безопасность народа.
«Мы не должны забывать, что наши военнослужащие рискуют своей жизнью, защищая нашу страну и обеспечивая безопасность нашего народа. Поэтому поддержка и помощь им в этот нелегкий период — это не только наш долг, но и проявление благодарности за их службу и отвагу. Давайте стоять на стороне наших защитников и оказывать им всю необходимую поддержку и помощь», – подчеркнул он.
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