news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 1 сентября 2025 20:28

Молодогвардейцы Елабуги отправили 2 тонны гуманитарной помощи в Курск

Читайте нас в
Телеграм
Молодогвардейцы Елабуги отправили 2 тонны гуманитарной помощи в Курск
Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Елабужское местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» совместно с общиной казаков, коллективом «Стальные Технологии» и жителями города доставили гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся на Курском направлении. Общий вес груза составил около двух тонн.

Активисты передали бойцам автомобиль «Ниву», мотоцикл «Эндуро-300», а также индивидуальные посылки для военнослужащих в/ч 13140.

Руководитель Елабужского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» отметил важность поддержки бойцов: «Оказывать помощь и поддерживать наших воинов – это дело чести! Мы с молодогвардейцами и серебряными волонтерами ежедневно трудимся в гуманитарном штабе, собираем и отправляем гуманитарную помощь, плетем, шьем, вяжем и делаем все возможное, что бы наши бойцы вернулись здоровыми домой. Вместе мы надежный тыл!».

С февраля 2022 года Гуманитарный центр МГЕР Татарстана направил военнослужащим и жителям новых регионов 325 тонн помощи на сумму более 65 млн рублей.

#молодая гвардия единой россии #гуманитарная помощь #елабуга
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

31 августа 2025