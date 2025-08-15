Молодогвардейцы доставили гуманитарную помощь военным и жителям Рубежного

Фото: Единая Россия

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» передали груз военнослужащим двух подразделений и жителям города Рубежного. В состав помощи вошли два автомобиля – «УАЗ» и Chevrolet Niva, антидроновые одеяла, инструменты, инверторный генератор, продукты питания и средства личной гигиены.

Кроме того, по инициативе депутата Госдумы Ильи Вольфсона военные получили шесть дронов, оптоволоконные модули и воздушный ретранслятор. Беспилотники были собраны молодыми активистами при поддержке первой в России бесплатной академии по управлению дронами – «Тулпар», которая работает на базе Гуманитарного центра МГЕР.



«От имени нашего подразделения спасибо "Молодой Гвардии" Республики Татарстан за столь необходимую поддержку. Победа будет за нами!» – сказал боец 428-го полка с позывным «Восход».

Администрации Рубежного были переданы одежда, продукты, книги и предметы гигиены.



«Мы передали 428-му полку дроны, которые, уверены, помогут в выполнении боевых задач. Также наша команда доставила гуманитарный груз в 6-й танковый полк – два автомобиля, маскировочные сети, продукты и другие нужные вещи. Вместе мы одолеем врага!» – отметил руководитель татарстанского отделения МГЕР Руслан Шигабуддинов.