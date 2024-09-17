Молодогвардеец Татарстана отправился волонтером в Курскую область

Активист Спасского местного отделения татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Кузовкин отправился с гуманитарной миссией в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Молодой Гвардии Единой России».

Фото: Реготделение «Молодой Гвардии Единой России»

В течении двух недель молодогвардеец активно помогает людям в Курской области. Он работает в сортировочных центрах и на складах, участвует в доставке и распределении гуманитарной помощи местным жителям, помогает в эвакуации из пограничных зон, а также поддерживает людей в пунктах временного пребывания.

«Видя ситуацию в Курской области, я не смог остаться в стороне. Как только узнал об открытии набора волонтеров в Курскую область, то сразу начал собираться в дорогу по зову души и сердца. Беда не бывает чужой, и без помощи людей рядом справиться всегда сложно. Я здесь, чтобы помочь мирным жителям и внести свой вклад в нашу общую победу», – поделился волонтер.