Молодогвардеец Татарстана отправился в Курскую область волонтером

Активист Спасского местного отделения татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Кузовкин отправился с гуманитарной миссией в Курскую область.

В течении двух недель молодогвардеец активно помогает людям, работает в сортировочных центрах и на складах, участвует в доставке и распределении гуманитарной помощи местным жителям, помогает в эвакуации из пограничных зон, а также поддерживает людей в пунктах временного пребывания.

«Это моя вторая поездка в Курскую область в качестве волонтера. Я здесь, чтобы помочь мирным жителям и внести свой вклад в нашу общую победу. Уверен, что вместе мы можем преодолеть любые трудности. Беда не бывает чужой, и без поддержки людей рядом справиться очень сложно», – поделился Александр Кузовкин.

Напомним, что «Молодая Гвардия» Татарстана подготовила и направила 18 добровольцев с гуманитарными миссиями в Курскую область.