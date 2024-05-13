Молодого казанца задержали за десятки случаев мошенничества на маркетплейсах

В Казани задержали 20-летнего парня, подозреваемого в серии афер на маркетплейсах, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«В каждом случае парень использовал незарегистрированные сим-карты и заводил новые аккаунты на популярных маркетплейсах. Затем он заказывал гарнитуры и умные часы, забирал в пунктах выдачи оригинальные товары, менял их на поддельные, после чего оформлял возврат», – рассказали «Татар-информу» в полиции.

Таким образом юноша действовал с октября 2023 года. На его счету 33 эпизода мошенничества.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Молодой человек не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. Кроме этого, он пояснил, что оригинальный товар продавал на сайтах бесплатных объявлений.

В ходе обыска в квартире подозреваемого сотрудники полиции изъяли оригинальную и поддельную технику, которую молодой человек еще не успел продать.