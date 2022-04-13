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Спорт
13 апреля 2022  21:46
Cергей Гаврилов

Молодого игрока «Салавата Юлаева» отказались оперировать в Финляндии

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Рината Баширова рассказал, что в Финляндии отказали в операции молодому хоккеисту фарм-клуба уфимцев.

«Мы много лет работаем с Финляндией и, может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока все идет дальше и дальше. Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают.

Ничего хорошего нам это не сулит. Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но, исходя из того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент. При этом мы не разрываем отношений с игроками», — приводит слова Баширова «Чемпионат».

Напомним, что финские легионеры «Салавата Юлаева» покинули клуб в ходе плей-офф.

#салават юлаев #кхл #хоккей
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