Молодого челнинца посадили за переброску наркотиков в колонию с помощью арбалета

Молодого человека из Набережных Челнов отправили за решетку за попытку переброски наркотиков в колонию с помощью арбалета. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что возле колонии в РТ задержали мужчин с арбалетом и стрелой с наркотиками.

Суд установил, что инцидент произошел в августе прошлого года около колонии №8 в Альметьевске. Тем не менее передать наркотики молодому человеку не удалось – его задержали стражи порядка.

У челнинца обнаружили наркотики массой примерно 18 грамм. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков», свою вину он признал полностью.

Суд отправил молодого человека на 7,5 лет в колонию строгого режима.