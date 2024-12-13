Молодежных помощников руководителя Аппарата антитеррористической комиссиии наградили в РТ

Фото: АТК в РТ

В ИТ-парке имени Башира Рамеева в рамках форума «Наш Татарстан» состоялась церемония награждения молодежных помощников руководителя аппарата Антитеррористической комиссии (АТК) в Республике Татарстан. Мероприятие прошло 11 декабря с участием руководителя аппарата АТК в РТ Ильдуса Гараева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс на позицию молодежного помощника руководителя АТК в республике был объявлен в апреле 2024 года. В общей сложности на конкурс поступило 107 заявок из 19 районов. После завершения отборочных этапов в проект вошли 36 участников, из которых 16 человек получили статус молодежных помощников 2024 года.

На текущий момент 46 человек исполняют обязанности общественных и молодежных помощников. В течение полугода участники нового сезона прошли специальную обучающую программу продолжительностью более 120 часов, встретились с 30 спикерами и экспертами, а также приняли участие в организации и проведении более 250 мероприятий.

Образовательная программа охватывала ключевые аспекты безопасности, включая профилактику экстремизма и террористической идеологии среди молодежи и в интернете, правовую грамотность, развитие компетенций в области борьбы с экстремизмом и радикальными взглядами, а также разработку и реализацию проектов по обеспечению безопасности в молодежной среде. Участники разработали социальные проекты, направленные на предотвращение деструктивных явлений среди молодежи.

Конкурс проводится ежегодно начиная с 2017 года Министерством по делам молодежи Республики Татарстан совместно с Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при содействии аппарата АТК в Республике Татарстан.

За семь лет реализации проекта молодежные помощники провели более 600 профилактических мероприятий в Татарстане, охватив свыше 47 600 человек. Они разработали более 20 проектов в сфере информационной, психологической и идеологической безопасности, выиграв 18 грантов на общую сумму 4 262 917 рублей. Около 95 человек стали молодежными помощниками и продолжают работать в сфере безопасности и других социальных областях. Совместно с Министерством по делам молодежи Татарстана и Росмолодежью реализованы 6 крупных проектов по профилактике вовлечения подростков в деструктивные движения.