Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Молодежных помощников руководителя Аппарата антитеррористической комиссиии наградили в РТ
В ИТ-парке имени Башира Рамеева в рамках форума «Наш Татарстан» состоялась церемония награждения молодежных помощников руководителя аппарата Антитеррористической комиссии (АТК) в Республике Татарстан. Мероприятие прошло 11 декабря с участием руководителя аппарата АТК в РТ Ильдуса Гараева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Конкурс на позицию молодежного помощника руководителя АТК в республике был объявлен в апреле 2024 года. В общей сложности на конкурс поступило 107 заявок из 19 районов. После завершения отборочных этапов в проект вошли 36 участников, из которых 16 человек получили статус молодежных помощников 2024 года.
На текущий момент 46 человек исполняют обязанности общественных и молодежных помощников. В течение полугода участники нового сезона прошли специальную обучающую программу продолжительностью более 120 часов, встретились с 30 спикерами и экспертами, а также приняли участие в организации и проведении более 250 мероприятий.
Образовательная программа охватывала ключевые аспекты безопасности, включая профилактику экстремизма и террористической идеологии среди молодежи и в интернете, правовую грамотность, развитие компетенций в области борьбы с экстремизмом и радикальными взглядами, а также разработку и реализацию проектов по обеспечению безопасности в молодежной среде. Участники разработали социальные проекты, направленные на предотвращение деструктивных явлений среди молодежи.
Конкурс проводится ежегодно начиная с 2017 года Министерством по делам молодежи Республики Татарстан совместно с Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при содействии аппарата АТК в Республике Татарстан.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»