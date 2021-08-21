Молодежный тур по сельским территориям РТ «Время возможностей» стартует 22 августа

В Татарстане с 22 августа по 10 сентября пройдет молодежный тур «Время возможностей». В этом году он впервые пройдет в деревнях и селах республики. В рамках проекта местная молодежь будет разрабатывать и реализовывать стратегии комплексного развития молодежной политики в районах. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Даже в небольшом, удаленном населенном пункте у молодежи есть возможности реализовать себя. С каждым годом в Республике Татарстан создается все больше возможностей и условий для самореализации разной молодежи. Необходимо показать молодежи, что именно фактор проживания в сельской местности, особенно в малых сельских населенных пунктах, удаленных от районных центров или городов, не является препятствием для получения желаемого образования, профессии, работы, создания семьи. Для нас важно, чтобы квалифицированные специалисты находили себя на своей малой родине», — сказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Он подчеркнул, что главная задача тура – расширить спектр стартовых возможностей на сельских территориях и вместе с молодежью выработать стратегии развития на селе.

Во время тура в населенных пунктах будет проводиться деловая игра «Сила села», во время которой молодые люди от 14 до 35 лет будут определять ресурсы конкретной сельской территории, строить образ будущего и вносить личный вклад в ее развитие. Будут обсуждаться вызовы, связанные с оттоком молодежи из деревень, и формулироваться новые механизмы для улучшения социального самочувствия молодых сельских жителей.

Кроме того, с 27 августа по 16 сентября в четырех крупных городах республики пройдут форумы, в программу которых будут включены образовательные лекции, открытые дискуссии, тематические творческие площадки и навигатор возможностей.

Напомним, что в 2019 году при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова Министерством по делам молодежи РТ впервые был проведен республиканский роуд-тур «Автобус 14.30», а в 2020 году – республиканская акция «Автобус. Время молодых».

Ежегодно республиканская акция проводится во всех муниципалитетах Республики Татарстан. Акция стала уникальной площадкой для открытого обсуждения актуальных вопросов молодежи и механизмов их решения с руководством районов.