Молодежный совет при ЦИК РТ запустил цифрового помощника избирателей в Telegram

До единого дня голосования 2025 остается всего неделя. В Татарстане заработал чат-бот «ИзбирКОТ» – цифровой помощник для молодежи. Его создал Молодежный совет при Центральной избирательной комиссии РТ. Создатели чат-бота заявляют, что в основу легли вопросы молодых татарстанцев.

Новый сервис призван помочь избирателям быстро и просто получить ответы на самые разные вопросы о выборах, отмечает пресс-служба ЦИК Татарстана.

Через чат-бот можно узнать адрес своего избирательного участка, подготовиться к голосованию, разобраться в процедурах и получить ответы на другие вопросы, связанные с выборами. Общение с ботом максимально доступно: достаточно задать вопрос, чтобы получить четкий ответ.

«ИзбирКОТ» стал частью большого проекта «Ситуационный центр», который реализует Молодежный совет при ЦИК РТ. Он будет работать 14 сентября для мониторинга выборов и оперативного реагирования на возможные ситуации, требующие анализа и разбора.

«Сегодня цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью избирательного процесса. Мы видим высокий интерес со стороны молодых избирателей, и запуск чат-бота – еще один шаг к тому, чтобы информация о выборах была доступна каждому в удобной форме», – заметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Чат-бот доступен для пользователей Telegram по адресу: @vyboryrtbot.