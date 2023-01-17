Молодежный симфонический оркестр РТ отметит юбилей концертом

18 января в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева выступит Молодежный симфонический оркестр РТ. В этом году коллектив, созданный в рамках проекта ГАСО под управлением Александра Сладковского «Достояние Республики», празднует свое 10-летие.

В честь своего юбилея оркестр исполнит сюиту из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, детскую симфонию Йозефа Гайдна, музыку из балета «Шурале» Фарида Яруллина, «Наварра» для двух скрипок с оркестром Пабло де Сарасате и другие композиции.

Солистами на концерте выступят Татьяна Халтурина, Кирилл Андреев, Эмиль Мухаметшин, Регина Пахмутова. За дирижерским пультом – народная артистка Северной Осетии-Алании, народная артистка Чеченской республики Нина Шестопалова.

Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан был создан по инициативе управления культуры города Казани и художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского.

В состав оркестра входят талантливые дети – воспитанники музыкальных школ Казани. Художественный руководитель Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан – заслуженный работник культуры Республики Татарстан Светлана Лось.

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