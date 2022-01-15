Молодежный симфонический оркестр РТ: «Наш коллектив для тех, кто влюблен в музыку!»

Художественный руководитель МСО РТ Светлана Лось и куратор оркестра Станислав Приходцев рассказали ИА «Татар-информ», как обычные дети превращаются в музыкальную элиту Казани, для чего нужно высшее музыкальное образование и почему все начинается с классики.

25 исполнителей МСО из 78 – учащиеся 11-й музшколы. Самым молодым артистам – 8 лет, самым старшим – 18 Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

– Станислав Михайлович, вы влились в коллектив совсем недавно. Помните свое первое впечатление от выступления музыкантов?

Станислав Приходцев: Полноценное знакомство с юными артистами произошло минувшей весной. Именно тогда я вступил в должность директора 11-й детской музыкальной школы, которая одновременно является и оркестровой базой коллектива МСО.

Был концерт, на который меня пригласили. Все выступление просидел с открытым ртом. Дети исполняли такие сложные произведения! Я вам больше скажу: в коллективе есть несколько второклассников, которые не просто играют в составе оркестра, но и солируют. Аналогов оркестра в республике нет и никогда не было.

Станислав Приходцев: «Обычные ученики, звезд с неба не хватают. Но едва начинает звучать музыка, ребята превращаются в детскую музыкальную элиту, жемчужины Казани» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Светлана Лось: Отмечу, что 25 исполнителей МСО из 78 – учащиеся 11-й музшколы. Самым молодым артистам – 8 лет, самым старшим – 18. Бывшие оркестранты тоже появляются на репетициях – скучают по творчеству. Они приходят к нам и говорят: «Больше не могу - ностальгия замучила. Вот посадите меня куда-нибудь. Выступления не нужны, мне бы только оставаться внутри коллектива!» У нас таких полно.

Одни посвятили себя медицине, другие - математике. Музыка прекрасно помогает и на этапе выбора профессии. Давно известно, что учащимся музшкол математика и языковые дисциплины даются легче.

– Светлана Геннадьевна, многие ли становятся профессиональными музыкантами?

С. Л.: Примерно каждый пятый. За годы существования оркестра около 40 человек ушли в профессию. Кстати, благодаря нашему оркестру Казанское музучилище перестало испытывать нехватку струнников. Преподаватели Казанского музыкального колледжа утверждают, что у наших детей совершенно другое музыкальное мировоззрение, у них развитый музыкальный интеллект.

С. П.: Вот сидите вы в зрительном зале. Выходят детки на сцену. Сказать, что лучшие из лучших? Нет… Это обычные ученики, рядовые учащиеся. Звезд с неба не хватают. Но едва начинает звучать музыка, ребята превращаются в детскую музыкальную элиту, жемчужины Казани.

– Гордитесь своими воспитанниками?

С. Л.: Конечно! Это действительно уникальные дети. Как правило, у них уже есть цель в жизни, мечта. И совершенно не обязательно, что она музыкальная. Наши бывшие оркестранты – студенты МГУ, МФТИ им. Баумана, МАИ, в вузах Санкт-Петербурга, Казани и других городах России. Есть даже одна летчица!

К слову, двое наших музыкантов уехали в Москву – учиться в Колледже имени Шопена. Один из них сейчас концертмейстер вторых скрипок во Всероссийском юношеском оркестре под управлением Юрия Башмета, вторая стала оркестрантом ВЮСО вне конкурса.

Светлана Лось: «Неважно, какому инструменту и какой школе вы отдали предпочтение. Главное – определиться с проводником ребенка в мире музыки» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Есть ли в оркестре дефицит кадров?

С. Л.: К сожалению, у нас до сих нет маленького пианиста. Мы пытаемся его воспитать, но это очень сложно. Есть расхожее суждение, что исполнитель на фортепиано всегда солист. Вы поймите – никому не нужно столько солистов! И далеко не каждый музыкант выступает с сольными программами. Хороший концертмейстер-пианист – совершенно уникальное и редкое явление.

Однако не все так плохо: скоро у нас появятся свои контрабасы. Вырастим из числа воспитанников 11-й музшколы.

– С чего начинаются серьезные занятия музыкой?

С. П.: Несомненно, с выбора педагога! Неважно, какому инструменту и какой школе вы отдали предпочтение. Главное – определиться с проводником ребенка в мире музыки. Именно преподаватель должен привить юному артисту любовь к искусству и трудолюбие. А вот как построить обучение и чему уделять особое внимание – решит уже сам педагог.

С. Л.: Занятия начинаются да и кончаются с индивидуального подхода к каждому ребенку. Для этого в музыкальной школе есть все условия. Я всегда говорю малышу: «Мы делаем с тобой одно общее дело. И результат будет тоже наш общий, и оценку мы получим одну общую. Я буду стараться, и ты старайся, и тогда у нас все получится!»

– Чем запомнился уходящий год?

С. П.: Он был тяжелым. Однако, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, мы продолжали работать. По-прежнему были и аншлаги, и эмоциональная реакция зрителей. Надо отдать должное всем сотрудникам нашей школы. Вопросов по вакцинации вообще не возникло. Каждый проявил сознательность. На сегодняшний день у нас привиты 99% работников. Такая же ситуация и в оркестре.

С. Л.: У нас очень большой круг общения. Каждый ребенок приходит с родителями, бабушками и дедушками. Мы много общаемся с коллегами и зрителями. Получается, ты несешь ответственность не только за свое здоровье, но и за самочувствие окружающих.

«Аналогов оркестра в республике нет и никогда не было» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Какие события назвали бы наиболее важными для коллектива?

С. Л.: Как и во всем мире, главное событие – пандемия. Но, несмотря на это, оркестр весной сыграл ряд концертов в Казани и Альметьевске. В декабре состоялись два выступления в Казани. Тот, что прошел в детском центре «Экият», был посвящен Декаде инвалидов. Второй был организован в рамках абонемента, который мы ведем уже несколько лет. «Уроки музыки с оркестром!» – это целый цикл концертов в БКЗ имени Сайдашева для школьников Казани. Уникальный образовательный проект, который научит ребят не просто слышать музыку, но, надеемся, и полюбить ее.

– Поделитесь планами на будущее?

С. Л.: Конечно, работать над новыми концертными программами. Планируем выезжать с концертами в города Республики и Поволжья и не только. Но все это – как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Мы хотим, чтобы в разных регионах Татарстана открывались новые филиалы молодежного симфонического оркестра. Есть огромное желание запускать большие проекты. Чтобы дети со всей республики могли попробовать свои силы в новом, необычном для себя формате – выступить в составе большого творческого коллектива.

– А получится?

С. П.: В Татарстане очень много талантливых детишек – скрипачей, виолончелистов, духовиков. Эти дети, учась на оркестровых отделениях музыкальных школ, никогда не играли в оркестре. И не меньше заинтересованных педагогов, готовых разучивать с ними оркестровые партии. Например, 9 декабря в составе МСО играли заинские виолончелисты, ученики замечательного педагога Люции Павловны Кадыровой. Однако участие юных музыкантов в мероприятии было бы невозможным без спонсорской поддержки ТАИФа.

А 15 января на концерте фестиваля А. Сладковского «Достояние Республики» в составе МСО РТ выступят ученики музыкальных школ Альметьевска, Азнакаево и Заинска. Надеюсь, в скором будущем к нам присоединятся и другие города.

11-я детская музыкальная школа одновременно является и оркестровой базой коллектива МСО Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Сколько всего произведений в репертуаре оркестра?

С. Л.: На сегодняшний день – более 60: от барокко до современности, а также татарская классика.

- Нет желания исполнить что-нибудь необычное? Например, рок или хип-хоп?

СЛ: Все начинается с классики. Любое исполнение должно иметь под собой классическую базу. Творческая отсебятина - это просто смешно! Работа над переложением требует самого профессионального подхода. Думаю, жанровое разнообразие произведений, с которыми работает наш оркестр, будет расширяться постепенно.

- Как вы выбираете солистов?

СЛ: Как правило, ими становятся дети, которые давно играют в оркестре. Хотя есть и такие, кто влился в коллектив совсем недавно, но очень хотят и стараются себя проявить.

Кроме того, нередко нам поступают предложения от преподавателей Казани и даже Москвы. Например, с оркестром неоднократно выступали правнуки Мусы Джалиля, учащиеся ЦМШ при МГК скрипачи Михаил и Лиза Джалиль.

- Возникает ли соперничество между детьми?

СЛ: Безусловно. В любом оркестре считается престижным сидеть за более близким к дирижеру пультом. Это означает, что ты играешь лучше остальных. У наших музыкантов постоянно возникает вопрос «За какой пульт мне сесть?» Места распределяем по справедливости. В случаях, когда дети сомневаются в нашей беспристрастности, мы предлагаем им исполнить что-нибудь из оркестровых трудностей. Все сразу становится очевидным.

СП: Творческая конкуренция всегда есть. Но в нашем оркестре она имеет интеллигентную форму. Никто ни с кем не дерется и не скандалит.

- Высказывают ли дети пожелания по репертуару?

СЛ: Иногда просят сыграть произведения из старого репертуара. Стараемся идти навстречу.

«Приживется лишь тот, кто искренне влюблен в музыку. Такой человек преодолеет все преграды на пути к успеху» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

- Как попасть в молодежный симфонический оркестр Татарстана?

СП: Мы даем возможность каждому ребенку, конечно овладевшему определенными навыками игры на инструменте, попробовать себя в качестве оркестранта. Многих звучание оркестра вокруг себя просто завораживает, и эти ребята готовы пройти через любые трудности и постоянно работать, чтобы играть в оркестре. А для этого необходимы ежедневные многочасовые занятия. Кроме того, дважды в неделю мы собираемся на вечерние репетиции.

СЛ: Приживется лишь тот, кто искренне влюблен в музыку. Такой человек преодолеет все преграды на пути к успеху. Сегодня ребенок сыграет одну ноту в оркестровой партии, а завтра - 5. Потом он исполнит все, что написано в нотах. И поймет, что стал равноправным участником большого творческого коллектива.

- Стоит ли музыканту получать высшее музыкальное образование?

СЛ: Желательно все-таки окончить консерваторию. Все же это иной, по-настоящему высокий уровень и уникальный шанс получить дополнительный опыт. Еще 5 лет тебя учат прекрасному искусству, а потом отпускают в свободное плавание.

- Следующий год будет десятым для вашего оркестра. Собираетесь отмечать юбилей?

СП: Наша главная задача – отыграть достойно юбилейный концерт. Кстати, подготовку к нему уже началась. Все музыканты, которые хотят принять участие в праздничном выступлении, приступили к репетициям уже в начале этого декабря.



О коллективе

Молодежный симфонический оркестр РТ был создан по инициативе Управления культуры города Казани и художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра РТ, Народного артиста России и Татарстана, маэстро Александра Сладковского. В составе оркестра - учащиеся детских музыкальных школ Казани и учащиеся КМК им. И. Аухадеева. Вот уже 9 лет МСО РТ радует благодарных слушателей своими выступлениями. За годы своего существования оркестр дал свыше 150 концертов в республике Татарстан и за ее пределами. А также ежегодно выезжал на Международные конкурсы и фестивали за рубеж. Неоднократно оркестр был признан лучшим коллективом и становился обладателем ГРАН ПРИ на Международных конкурсах в Чехии, Германии, Италии и Франции. В 2019 году благодаря поддержке Министерства культуры РТ и Управления культуры Казани МСО РТ, представлял Россию в крупнейшем в Европе, юбилейном, 20 Международном фестивале лучших молодежных оркестров мира «Young Euro Classic».