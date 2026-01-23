Молодежный парламент Татарстана предложил ввести регистрацию арендных электросамокатов

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В ходе заседания Молодежного парламента второго созыва при Госсовете РТ молодые парламентарии предложили изменения в республиканский закон о регистрации электросамокатов, сдаваемых в аренду. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Речь идет о введении обязательной системы регистрации и маркировки арендных средств индивидуальной мобильности. По словам участников заседания, инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения, создание механизмов идентификации самокатов и привлечение к ответственности нарушителей, а также на повышение дисциплины арендаторов и операторов проката.

Кроме того, участникам заседания представили новый молодежный проект «КиберЩит», который предполагает проведение лекций в учебных заведениях по защите подростков от интернет-мошенничества. Молодым парламентариям также рассказали о работе дискуссионного клуба молодых предпринимателей «Инициатива».