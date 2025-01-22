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Молодежный парламент Татарстана и ОНФ договорились о сотрудничестве
Сегодня в Государственном Совете Татарстана было подписано соглашение о сотрудничестве между Молодежным парламентом при Госсовете РТ и общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“».
Подписи под документом поставили депутат Госсовета РТ, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в РТ Ринат Фазылов и председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Дамир Нургалиев, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
«С „Народным фронтом“ мы взаимодействуем уже не первый год, и радует то, что буквально через несколько дней после начала работы второго созыва Молодежного парламента молодые парламентарии в рядах активистов „Народного фронта“ начали реализовывать совместные проекты, такие как сбор и отправка гуманитарной помощи для военнослужащих специальной военной операции и жителей Курской области», — отметил после подписания соглашения Дамир Нургалиев.
«Буквально на днях у нас стартовал новый профильный проект „Мол.контроль“, который направлен на сбор и реализацию обращений. Его мы и будем реализовывать совместно с „Народным фронтом“ Республики Татарстан. Нас объединяет общая цель — стремление к процветанию нашей республики, страны», — заверил общественник.
Нургалиев также рассказал, что сейчас Молодежный парламент готовит очередной профильный проект — «Школу молодого парламентария», причем члены «Народного фронта» будут выступать в роли экспертов и тренеров.
Фазылов же, подводя итоги встречи с руководителями и активистами Молодежного парламента, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. «Уверен, мы многое можем сделать вместе, объединив наши усилия. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы такое взаимодействие имеет особенное значение», — добавил он.
Соглашение о сотрудничестве предусматривает проведение совместных мероприятий, взаимодействие в информационном поле, обмен опытом в сфере патриотического просвещения молодежи, реализацию мер по вовлечению молодежи в общественные проекты и ряд других моментов.
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