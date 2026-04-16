Молодежный парламент РТ разработал «Конструктор презентаций» для сельских активистов

Фото: пресс-служб Государственного Совета РТ

Вопросы реализации молодежной политики на селе и организации досуга молодежи в малых городах и сельских поселениях обсудили сегодня на заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Йошкар-Оле, сообщили в пресс-службе Государственного Совета РТ.

Председатель Молодежного парламента при Госсовете Татарстана Дамир Нургалиев рассказал об опыте республики и реализуемых проектах. В частности, он сообщил о внедряемом в республике проекте «Конструктор презентаций», который расширяет возможности сельского молодежного актива участвовать в инициировании и реализации проектов муниципального, регионального, окружного и федерального уровней.

«Команда Молодежного парламента Татарстана при поддержке Ассоциации молодежных парламентов округа начала разработку конструктора презентаций и самопрезентаций для сельских волонтеров, добровольцев и общественников, которые принимают участие в конкурсах и оформляют заявки. Этот конструктор позволяет сформировать презентацию на такие конкурсы, как "Лучший доброволец", "Студент года", "Лучший общественник" и другие», – отметил Нургалиев.

Практика говорит о том, что «насмотренность» у молодых людей из крупных городов гораздо выше, в то время как у сельской молодежи накопилось немало хороших практических кейсов и апробированных решений, которые ребята уже реализуют на местах, но не могут «упаковать» свои идеи перед экспертами, из-за чего проигрывают на конкурсах, подчеркнул он.

«Мы поговорили с молодежью и выявили эту проблемную точку. На сегодняшний день такой конструктор создан, представляет собой три файла – собственно конструктор из 13 слайдов, пример одного из участников конкурса и методические рекомендации. Безусловно, конструктор будет дополняться с учетом комментариев и предложений пользователей. Просим поддержать этот проект и рассмотреть возможность его масштабирования в других регионах округа», – сказал председатель Молодежного парламента РТ.

Молодые парламентарии поддержали предложение Татарстана, отметив, что данный инструмент позволяет «поработать над имиджем сельской молодежи» и сделать грантовые заявки от сельчан более эффективными и успешными.

В заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, координатор Ассоциации законодателей Поволжья, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, главы парламентов субъектов ПФО и молодежных парламентов округа.

Заседание проходит в Йошкар-Оле в рамках мероприятий Совета законодателей ПФО. Завтра на пленарном заседании законодатели Поволжья обсудят вопросы развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности. Также центральными темами станут вопросы кадрового обеспечения системы здравоохранения в регионах округа. Ожидается, что в заседании примут участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.