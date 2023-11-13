Молодежный парламент РТ поддержал благотворительный марафон «Начни неделю с добра»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Представители Молодежного парламента Госсовета Татарстана поддержали марафон «Начни неделю с добра». Они привезли в «Приют человека», расположенный в Казани, продукты питания и средства гигиены.

Марафон по поддержке подопечных «Приюта человека» 2 октября запустило сообщество предпринимателей-благотворителей «Меценаты». Каждый понедельник все желающие могут оказать помощь в раздаче еды нуждающимся, передать одежду и товары первой необходимости. Участниками проекта уже стали представители министерств, ведомств, СМИ, спортсмены и артисты.

В раздаче еды подопечным приюта приняли участие и члены Молодежного парламента. Для них также организовали экскурсию по зданию центра. «Здесь кормят два раза в день, но если кто-то приходит просто попить чай, не отказывают. Мы узнали, что есть люди, которые на данный момент не могут здесь жить, потому что им нужна медицинская помощь. И такие люди нуждаются в отдельном уходе, нежели обычные», – рассказала председатель Молодежного парламента Нина Шимина.

По ее мнению, такие мероприятия позволяют понять, какое количество людей в настоящий момент нуждается в помощи. «Иногда нам кажется, что если нас не коснулась какая-то проблема, то вокруг все хорошо. А приходя в такое место, видишь пожилых людей, которых дети выгнали из дома, или обманули, продав их квартиры и оставив на улице. Понимая, что такие люди есть, мы по-другому будем воспитывать наших детей, закладывать в них определенные ценности», – поделилась Шимина.

Кульминацией марафона «Начни неделю с добра» станет Всероссийский форум предпринимателей «Бизнес во благо», который пройдет в Казани 4 декабря. В нем примут участие более 1,1 тыс. предпринимателей-благотворителей со всей России. Они обсудят общественно значимые инициативы и развитие бизнеса в Татарстане.

Центр социальной реабилитации «Приют человека» в Казани с 2018 года реализует благотворительный проект по поддержке социально незащищенных слоев населения – малоимущих пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, погорельцев, бездомных и др.

Сейчас в Казани и районах Татарстана действует 17 пунктов бесплатного кормления нуждающихся, где ежедневно безвозмездно получают горячую еду более 2 тыс. человек.

В республике пункты помощи «Приюта человека» также открыты в Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске, Агрызе, Елабуге, Нурлате, Буинске, Пестрецах, Лаишево и в Высокогорском районе.