Молодежный парламент РТ обсудит предложения молодых активистов с форума #UpGrade_prof

Молодежный парламент РТ рассмотрит предложения активистов, которые они разработали во время заседания на форуме #UpGrade_prof. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала председатель Молодежного Правительства Татарстана Алла Абросимова.

«Мы давно стали замечать все более возрастающий интерес у молодежи к работе органов государственной власти. Среди участников форума было много муниципальных депутатов со всей республики, отсюда появилась идея провести своеобразную деловую игру, организовав заседание парламента», — отметила спикер.

На заседании участники форума подготовили проекты решения по четырем вопросам: безопасность детей в школе, противодействие коррупции, поддержка предпринимателей на селе и социальные стипендии.

«Я надеюсь, что кто-то из них сможет потом войти в Молодежный парламент, и эта деловая игра станет первым шагом к их настоящей работе», — заключила Абросимова.

Составленные участниками форума проекты рассмотрят на следующем заседании Молодежного парламента РТ.