Молодежный парламент, Федерация гонок дронов и Центр «Патриот» начнут сотрудничать

Сегодня Молодежный парламент при Госсовете, Федерация гонок беспилотных воздушных судов РТ и Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» подписали соглашения о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель Молодежного парламента Дамир Нургалиев, президент Федерации гонок Расуль Минниханов и директор Республиканского центра «Патриот» Дмитрий Литвинов.

«С деятельностью Федерации гонок дронов и центром "Патриот" мы знакомы не первый день, бок о бок реализуем большое количество мероприятий и проектов. Подписанное сегодня трехстороннее соглашение позволит в разы увеличить их количество», – цитирует Нургалиева пресс-служба Госсовета РТ.

Нургалиев отметил, что Молодежный парламент предложил укрепить сотрудничество Федерации гонок и Центра патриотического воспитания. По его словам, соглашение станет основой для дальнейшего взаимодействия, в частности, Центр «Патриот» готов дать юным пилотам тренироваться на их базе.

«На сегодняшний день на территории республики реализуется и созданы все необходимые условия для всестороннего развития подрастающего поколения, – подчеркнул Расуль Минниханов. – Команда Федерации гонок дронов становилась и становится победителем всероссийских соревнований. Надеемся на дальнейшие победы ребят. Мы со своей стороны будем прикладывать все усилия для реализации всех поставленных целей».

Напомним, что месяц назад Молодежный парламент договорился о сотрудничестве с региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация гонок беспилотных воздушных судов РТ». Во время этой встречи решили, что нужно дать площадку для тренировок спортсменов. Как сказал Литвинов, в Татарстане традиционно уделяют большое внимание вопросам патриотического воспитания и подготовки к военной службе. В этом направлении Татарстан – пример для многих регионов. Первый в России Центр военно-патриотического воспитания был создан в Татарстане в 2007 году.

«У нас ежегодно около трех тысяч школьников проходят сборы по основам военной службы, – рассказал Дмитрий Литвинов. – Во время пятидневных сборов ребята получают первичные знания, включая тактическую медицину. Очень важно, что теперь мы начали сотрудничать с Федерацией гонок дронов, это позволит нам развивать комплексную подготовку молодежи и в данном направлении».

Также в Госсовете обсудили тему участия молодых парламентариев в мероприятиях, посвященных юбилею Победы. Так, по словам Нургалиева, сейчас Молодежный парламент и центр «Патриот» готовят очередной творческий конкурс к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Молодые парламентарии планируют максимально охватить молодежь республики разных возрастов, от школьников до студентов.