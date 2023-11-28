Молодежный научный конгресс стран ОИС завершился в Казани

Гала-концерт Молодежного фестиваля современной мусульманской культуры и подведение итогов II Молодежного научного конгресса стран ОИС состоялось сегодня в Казанской Ратуше.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Событие проходило в столице Татарстана три дня. В нем приняли участие 150 экспертов, молодых ученых, исследователей и инноваторов из 25 стран. В церемонии закрытия приняли участие помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движение первых» Тимур Сулейманов, заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Исхаков и другие почётные гости.

«Молодежь и наука — это наше будущее. Надеюсь и верю, что эти дни в Казани были плодотворными для вашего личного развития и развития молодежного сообщества. Потому что, на мой взгляд, собрать такое сообщество активных молодых людей из разных стран, которое видит возможности для создания лучшего устойчивого мира, было непростой задачей в наши дни. И этот мир нуждается в вас, благодарим каждого, что вы открыты к сотрудничеству и приехали в Казань», — подчеркнул Тимур Сулейманов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Лучшие делегаты конгресса была награждены дипломами и памятными подарками. Всего молодым ученым предстояло представить свои проекты по пяти направлениями: биомедицина и биотехнологии, нефтегазовые технологии, международные отношения и международное право, технологии в образовании, архитектура и дизайн.

Организаторы получили более тысячи заявок из 72 стран мира. Сулейманов также поблагодарил партнеров и соорганизаторов институтов ОИС. «Я хотел бы поблагодарить наших организаторов за то, что они реализовали данный конгресс, а также продолжают объединять мир не только на этом мероприятии, но и на регулярной основе. Это чрезвычайно важно, ведь Казань — интернациональный город, в наших вузах учатся более 200 тысяч студентов. Спасибо организаторам: Министерству по делам молодежи, КФУ за помощь в реализации этого мероприятия и участие в нем», — сказал Сулейманов.

В ходе праздничного вечера участники выразили благодарность руководству Татарстана за гостеприимство и поддержку. В рамках мероприятия зарубежные гости общались, получали новые знания, обменивались опытом, знакомились с культурой и многообразием разных стран, а также имели возможность рассказать о стране, которую они представляют.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В завершение мусульманская молодежь из Индонезии, России, Туниса, Узбекистана, Казахстана продемонстрировала свое мастерство в танцевальном, театральном, песенном и оригинальном жанрах.