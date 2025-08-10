Молодежный центр «Импульс» в Высокой Горе построили с учетом современных трендов

При проектировании молодежного центра «Импульс» в Высокой Горе и определении концепции были учтены ключевые направления молодежной политики и современные тренды. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия центра.

«В Татарстане уделяется большое внимание работе с молодым поколением, созданию условий для их творческого развития. Сегодня мы открываем очередной объект в рамках республиканской программы – молодежный центр в Высокогорском районе», – отметил Рустам Минниханов.

Он выразил уверенность, что ребята, которые получат воспитание в новом МЦ, внесут достойный вклад в будущее нашей Родины.

Молодежный центр «Импульс» стал первым в Высокогорском районе. На ремонт здания было выделено почти 80 млн рублей по профильной программе.

Работы по демонтажу начались в феврале. Примерно в это же время начали обсуждать с молодежью концепцию будущего молодежного центра.

Здесь учитывались ключевые направления молодежной политики и трендовые направления молодежи. При планировании пространств учитывали и близлежащие учреждения, чтобы не допустить дублирований.

«В Татарстане уделяется колоссальное внимание работе с молодежью и соответствующей инфраструктуре. Благодаря поддержке руководства республики и лично Раиса Татарстана Рустама Минниханова с 2019 года реализуется программа капитального ремонта молодежных центров с финансированием 500 млн рублей ежегодно», – добавил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он подчеркнул, что с 2019 года в республике отремонтирован 31 молодежный центр на общую сумму более 2 млрд рублей. Появление новых молодежных центров в Татарстане соответствует целям Национального проекта «Молодежь и дети».

Рядом с Молодежным центром находится еще несколько объектов, связанных с работой с молодежью, заявил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

«Мы создали настоящий молодежный квартал. Рядом уже работают подростковый клуб "Титан", футбольный манеж, лыжная база и площадка ГТО, а скоро откроется и детская школа искусств имени Рустема Яхина. Наши дети получают все условия для гармоничного развития – и физического, и интеллектуального, и творческого», – пояснил он.