Молодежный центр «Идель»: «Дни татарской молодежи» соединяют судьбы

На пресс-конференции, посвященной «Дням татарской молодежи» от Молодежного центра «Идель», организаторы рассказали о судьбоносной роли этого проекта для некоторых его участников. В этом году «Дни татарской молодежи» отмечают свое 35-летие.

За эти годы многие участники нашли себе друзей, единомышленников, а некоторые – спутника жизни. Исполнительный директор центра генеалогических исследований «Семь поколений» Рузаль Файзрахманов привел в пример свою историю – он познакомился с будущей женой на «Днях татарской молодежи».

«Я сам из Арска. Участвую в «Днях татарской молодежи» с 2023 года. В качестве спикера я проводил лекции по основам семейной генеалогии. Это очень интересное для многих направление, потому что много молодежи, желающей изучить историю своей семьи. В этом году веду направление истории. В него я также включу темы изучения истории семьи, составления родословной», – рассказал спикер.

Он познакомился с женой Юлией в 2023-м. Она из села Татарская Каргала Оренбургской области. Юлия активно участвует в татарской жизни своего региона, она организатор молодежного проекта «Яңа алмаш» в селе Асекеево Оренбургской области.

Юлия впервые приехала в Казань на «Дни татарской молодежи» в 2022 году. В прошлом году они с Файзрахмановым совершили никах и этом году участвуют уже в статусе мужа и жены.

«Уже во время первой встречи мы обратили внимание друг на друга. Я вел лекцию, а моя будущая жена составляла программу для какого-то праздника. Сейчас у нас уже есть малыш, нашу дочь зовут Надия. Юлия работала в Асекеево хореографом в школе искусств. Мы обменялись телефонами, и я стал ездить в Оренбургскую область каждую неделю, раз в две недели», – рассказал он.

Как отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, среди тех, кто нашел спутника жизни на Днях татарской молодежи, есть ребята и девчата из Удмуртии, Пермской, Саратовской и других областей. За 35 лет существования проекта образовалось более 50 супружеских пар.

Юлай Низаев