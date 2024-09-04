Молодежный автобусный тур посетил Менделеевский и Елабужский районы

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Молодежь из Менделеевского и Елабужского района встретилась с представителями автобусного тура «Мин. Син. Татарстан». На встречах обсуждалось будущее муниципалитетов, а также проводились различные активности, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В Менделеевском районе встреча состоялась на территории молодежного центра «Яшьлек», в Елабужском — политехнического колледжа. Участниками мероприятий стали студенты, представители молодежных движений и рабочая молодежь — всего порядка 150 человек. Они заполнили анкеты, которые будут использоваться местной администрацией как кадровый резерв, приняли участие в командных играх, проверили знание истории республики и составили карту развития родного края.

Так, участники встреч предложили провести ремонт школы, открыть зоопарк, скейтпарк, оборудовать образовательные учреждения современным оборудованием, установить памятники героям специальной военой операции.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

С приветствием к молодежи Елабужского района выступили директор политехнического колледжа, кандидат педагогических наук Светлана Соколова и депутат Государственного Совета РТ Динар Бариев.

«Сегодня мы работаем в Менделевском и Елабужском районах. Ребята рассказывают, чем они тут занимаются и как они хотят видеть свою территорию в будущем», — поделилась директор Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан Диляра Шувалова.

С 15 августа по 5 сентября молодежный автобус «Мин. Син. Татарстан» посетит 20 районов республики. Проект, организованный региональным отделением «Единой России», направлен на повышение гражданской активности и информирование о предстоящих выборах.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.