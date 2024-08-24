Молодежный автобусный тур «Мин. Син. Татарстан» приехал в Тетюши и Буинск

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане продолжается автобусный тур «Мин. Син. Татарстан». Ранее брендированный автобус уже посетил Альметьевск, Бугульму, Бавлы, Уруссу, Лаишево и Болгар, а накануне он прибыл в Тетюши и Буинск.

Всего с 15 августа по 5 сентября участники инициативы планируют объехать двадцать районов республики, чтобы рассказать молодым избирателям о предстоящих выборах, которые пройдут 8 сентября.

«Цель наших мероприятий — это помочь молодежи освоить навыки командообразования, навыки разрешения конфликтов, которые помогут им не только в личной жизни, но и в их профессиональной деятельности. Это им пригодится, чтобы стать в будущем активными участниками нашего общества», — заявила активистка «Молодой гвардии Единой России» по РТ Светлана Ефремова.

В мероприятиях принимают участие школьники, представители молодежных объединений, рабочей молодежи, различных организаций. В программу автобусного тура «Мин. Син. Татарстан» входят соревнования между командами, задачи на знание истории республики и другие активности.

Помимо прочего, молодые люди делятся собственными видением путей развития своих районов. Позднее эти карты развития передадут руководителям муниципалитетов для формирования различных проектов на будущее.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Фотографии предоставлены пресс-службой Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».