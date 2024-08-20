Молодежный автобусный тур «Мин. Син. Татарстан» приехал в Бавлы

Фото: предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В Татарстане стартовал автобусный тур «Мин. Син. Татарстан». Ранее брендированный автобус уже посетил Альметьевск и Бугульму, а сегодня он прибыл в Бавлы. Всего же с 15 августа по 5 сентября спикеры планируют объехать двадцать районов республики, чтобы рассказать молодым избирателям о предстоящих выборах, которые пройдут 8 сентября.

В мероприятии приняли участие школьники, молодежные объединения, учащиеся агроколледжа, рабочая молодежь, представители организаций. Всех их поприветствовал заместитель главы Бавлинского района Ринат Хамидуллин.

Фото: предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Это хорошая возможность задавать друг-другу вопросы, поднять те или иные проблемы, которые вы видите в нашем городе, районе. Мы стараемся, чтобы наш муниципальный район участвовал во всех программах, которые идут в Российской Федерации и в Республике Татарстан. В Татарстане мы принимаем участие в 20 разных программах. Сюда входят образование, культура, спорт, благоустраиваются дома, строятся спортивные площадки», – отметил заместитель главы.

В программу автобусного тура «Мин. Син. Татарстан» в Бавлах вошли соревнования между командами, также участники решали задачи на знание истории республики, поделились своим видением развития района. Например, участники поднимали вопросы реконструкции территории автовокзала, благоустройства дорог, строительства мусороперерабатывающего цеха, открытия кафе, необходимости детского стоматолога. Позже карты развития, составленные молодыми людьми, передадут руководителю муниципалитета.

Фото: предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Молодых людей нужно вовлекать в работу районов, потому что молодежь – это будущее», – отметила активист «Молодой гвардии» Светлана Ефремова.

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Фото: предоставлено Айгуль Идиятуллиной

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной