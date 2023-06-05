Молодежный актив избирательной системы Татарстана сразился в парламентских дебатах

Сегодня в Присутственных местах Казанского Кремля состоялась финальная часть образовательного проекта «Атмосфера». Завершилась программа управленческим поединком, участником которого стал молодежный актив избирательной системы Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нынешний год ознаменован важным событием — 30-летием современной избирательной системы Российской Федерации. В связи с этим мы понимаем, подготовка гражданского актива оказывается особо значимой. Сегодня мы как раз-таки проводим информационно-просветительское мероприятие молодежным активом избирательной системы Татарстана. До этого ребята получили теоретические знания, а сегодня у них есть возможность закрепить их на практике», — отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Образовательный проект «Атмосфера» состоял из трех этапов: подача заявки, очное собеседование, по итогам которого определились имена тех, кто прошел в финал программы. По словам Кондратьева, всего было подано свыше 400 заявок, однако до финишной прямой дошло лишь 50 участников. Им предстояло сразиться в политических дебатах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К сожалению, в наше время не было таких проектов, которые не только выявляют лидеров, но и дают знания по таким фундаментальным и системным вопросам страны, как избирательная система и право. Именно на этих ребят в последствии будут опираться выборы. Проект “Атмосфера” позволит познакомиться с молодежным активом избирательной системы Татарстана, понять, чем они живут, и, может быть, что-то подсказать им или разъяснить», — отметил депутат Государственной Думы России Айрат Фаррахов.

В дебатах приняли участие студенты юридических факультетов вузов Казани. Интеллектуальный поединок состоялся в классическом формате парламентских слушаний. Участники должны были выдвинуть систему аргументов для защиты или опровержения позиции, касавшейся вопроса внедрения в России обязательного голосования. При этом время каждого спикера на речь ограничено.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главный критерий оценивания выступлений участников — это их позиция. Сегодня очень многие вопросы не озвучиваются или, наоборот, теряются в объеме информации. Любые выборы — это доверие граждан. Это очень важные процедуры для любого государства, и очень важно знать, как человек ориентируется, как проявляет свои качества, насколько он убежден в том, что он говорит. Мы также оцениваем стратегическое видение и способность к критическому мышлению каждого участника», — подчеркнул Фаррахов.

Выступления оценивали не только профессиональное жюри в лице депутата Госдумы Айрата Фаррахова, председателя Центральной избирательной комиссии РТ Андрея Кондратьева, депутата Государственного Совета РТ Динара Бариева, но и другие участники, которые голосовали за позицию того или иного претендента. Между участниками разыгралась нешуточная борьба.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главным призом образовательного проекта «Атмосфера» станет Кубок. Победители и призеры получат возможность стать общественным помощниками Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, членами молодежного экспертного совета, волонтерами избирательных комиссий и наблюдателями на выборах, журналистами-стажерами, специализирующимися на выборной тематике.