Молодежные проекты РТ получили свыше 6 млн рублей на двух конкурсах Росмолодежи

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Росмолодежь подвела итоги двух всероссийских грантовых конкурсов для физических лиц: «Росмолодежь.Гранты. 2 сезон» и #ДвигайСообщества. От Татарстана на второй сезон первого из них было подано 277 заявок, а на втором республика и вовсе заняла первое место по количеству заявок с 44 проектами. По итогам обеих конкурсов 14 проектов получили поддержку на общую сумму более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Грантовые конкурсы дают возможность молодежи самореализоваться, что соответствует целям национального проекта «Образование», заметили в ведомстве.

«Молодежь Татарстана продолжает активно пользоваться всеми возможностями, которые создаются для них. Итоги очередного федерального грантового конкурса этому доказательство. Вместе с АНО „Татарстан — территория возможностей“ мы продолжаем системную работу в этом направлении. В течение года специалисты высокого уровня помогают молодым людям оформить свои проекты и сопровождают во время реализации. На сегодняшний день за 2024 год молодежь Татарстана привлекла в республику уже более 103 млн рублей», — прокомментировал достигнутые результаты министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Наибольшую сумму, свыше 1 млн рублей, получил проект Эльвины Репиной из Казани — республиканский интенсив социального проектирования «Проф.Гранты», который будет проходить в течение двух дней на базе молодежного центра «Волга». Он заключается в знакомстве молодежи региона с конкурсами по социальному проектированию по разным направлениям и организации мастер-классов по оформлению проектов. Также пройдут встречи с действующими грантополучателями и будет снято ток-шоу «Проект мечты с #РосмолодежьГранты».

Поддержку в почти 900 тыс. рублей получил проект Миляуши Гараевой из Набережных Челнов. Она собирается провести республиканский семейный интеллектуальный фестиваль «Энергия семьи». Событие призвано стать объединяющим совместным досугом для семей республики, способным раскрыть личность родственника с новой стороны. Оно также должно помочь избежать семейных конфликтов, связанных с разностью интересов.

Проект республиканской образовательной программы для руководителей комитетов органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций «Лига профессионалов. Менеджмент» получил грант приблизительно в 850 тыс. рублей. Автор проекта — Ксения Коннова из Альметьевска. Инициатива нацелена на развитие и формирование лидерских профессиональных качеств студентов в сфере проектного менеджмента, социального проектирования и других областей, актуальных для развития институтов студенческого самоуправления.

Проект Фаниса Мунавварова из Набережных Челнов, учебно-тренировочная поисковая экспедиция «Любань», получил грант почти в 700 тыс. рублей. По нему для татарстанских студенческих поисковых отрядов будут проведены теоретические занятия по анатомии, фортификации, работе с сайтом Всероссийского информационно-поискового центра на базе Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт». Также запланированы практические мастер-классы по военной археологии, щуповому поиску и документированию результатов поисковых работ на месте проведения учебной экспедиции в Ленинградской области.

Всего по итогам второго сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты» поддержку получили 577 проектов. Общая сумма грантов достигла почти 305 млн рублей. В свою очередь по итогам конкурса #двигай_сообщества поддержку получили 54 проекта на общую сумму свыше 40 млн рублей.