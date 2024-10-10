Молодежные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Минске подписано соглашение между Ассоциацией молодежных парламентов при законодательных органах Приволжского федерального округа и Молодежным советом (парламентом) при Национальном собрании Республики Беларусь. Свои подписи под документом поставили координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко и председатель Молодежного совета Никита Рачиловский, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова и координатор Ассоциации законодателей ПФО — Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Документ нацелен на развитие молодежных межпарламентских связей путем взаимодействия по ключевым направлениям. Среди них — гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, популяризация здорового образа жизни в молодежной среде, реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод молодежи, и так далее.

Для более эффективного достижения целей соглашения стороны разработали дорожную карту совместных мероприятий на 2024-2025 годы, которые будут проходить как в Беларуси, так и в разных регионах Приволжья. Многие из включенных в карту событий посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудничество между членами Ассоциации молодежных парламентов ПФО и Молодежного совета подразумевает широкий обмен опытом, проведение совместных мероприятий и встреч, создание рабочих групп и комиссий по актуальным темам, отметили в пресс-службе полпреда.

«Ассоциация Приволжского федерального округа является первой в стране окружной площадкой, объединяющей молодежные парламенты. За годы своей деятельности наработан серьезный опыт, и сейчас мы готовы им делиться. Уверен, что взаимодействие ребят приведет к новым интересным совместным проектам Союзного государства. Мы в свою очередь готовы поддержать новые инициативы международного молодежного сотрудничества», — отметил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

«В Приволжском федеральном округе и Республике Беларусь большое внимание уделяется поддержке патриотического воспитания подрастающего поколения. Вообще, у российских ребят и молодежи из Беларуси общие ценности и интересы. Вмести с коллегами из Молодежного совета мы будем искать новые форматы взаимодействия. Нам есть чему друг у друга поучиться», — добавил Владимир Москаленко.

Ассоциация молодежных парламентов активно работает с аппаратом полпреда. Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров не раз замечал, что ассоциация может внести свой вклад в законотворческий процесс.