Молодежные организации в районах РТ получат почти 28 млн на реализацию проектов

Подведены итоги конкурса грантов для учреждений молодежной политики в районах Татарстана на реализацию социально значимых проектов. Лучшие 33 проекта получат в общей сложности почти 28 млн рублей. Общий бюджет грантового конкурса составляет 50 млн рублей, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Конкурс грантов для учреждений молодежной политики в муниципалитетах — это беспрецедентная программа, которую поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Мы должны создавать возможности для всей молодежи вне зависимости от места проживания. Это касается как инфраструктуры, так и проектов и программ, где сельская молодежь может принять участие. Уже определены более 30 проектов, которые получат грантовые средства на реализацию своих идей. При этом 27 июня стартует вторая волна конкурса, в которой могут поучаствовать те, кто не успел подать заявку», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Конкурс предусматривает предоставление грантов в форме субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям молодежной политики для реализации приоритетных направлений и проектов самореализации и инициатив разных категорий молодежи.

Участие в конкурсе грантов приняли 40 муниципальных образований Республики Татарстан. Заявки на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики были поданы от 73 муниципальных учреждений молодежной политики городов и районов: 20 учреждений «Форпост», 18 подростковых клубов по месту жительства, 22 молодежных центров.

В частности, например, проект Центра молодежных (школьных) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Рыбно-Слободского района связан с предпринимательской деятельностью. Цель — вовлечение молодежи района в предпринимательскую деятельность путём разработки туристического маршрута «Рыбная Слобода».

Проект молодежного центра «Яшьлэр доньясында» Бавлинского района предлагает усилить работу с представителями неформальной творческой молодёжи через организацию и проведение фестиваля субкультур «Атмосфера».

Проблемы сельской молодёжи через разработку проектов для аграрного Молодежного объединения района предлагает Молодежно-подростковый клуб Мамадышского района