Молодежные организации Татарстана опубликовали ролик в поддержку спецоперации на Украине

Молодежные организации Татарстана опубликовали в соцсетях ролик в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, с лозунгом «Za мир». В ролике, опубликованном в Instagram, выступили лидеры молодежных движений, которые рассказали о гонениях русского населения за рубежом.

«Наши парни, военные, верны нашей стране. Каждый из них дал присягу <...> На территории Украины они достойно выполняют свою миссию, стараясь уберечь мирное население. Мы все выступаем за мир. Но нельзя, прикрывшись лозунгом „Нет войне“, критиковать своих защитников. Выходить сегодня против России — это измена своему языку, народу и Родине. Мы должны вместе пройти этот период, быть единой страной, став еще сильнее», — сказано в ролике.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что молодежные организации РТ призвали поддержать нуждающихся и не реагировать на фейки.