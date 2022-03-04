Молодежные организации РТ призвали поддержать нуждающихся и не реагировать на фейки

Молодежные объединения Татарстана опубликовали ролик с призывом татарстанцев объединиться и поддержать нуждающихся на фоне последних событий в Украине, а также не верить фейковым новостям. Он опубликован в Instagram лидеров сообществ.

«Мы, молодежные организации Республики Татарстан, точно знаем, последние события каждому отзываются в сердце. Мы можем иметь разные точки зрения, но наша главная задача – быть рядом друг с другом, оставаться людьми. Любые конфликты заканчиваются, а люди вокруг нас остаются. Мы все – граждане своей страны. Мы должны быть единой командой и поддерживать друг друга. Наши солдаты, которые давали присягу сейчас выполняют свой долг», – сказано в ролике.

Также лидеры молодежных организаций призвали внимательно относиться к потоку информации, поступающей о событиях на Украине и не верить фейкам.

При этом, если жители республики захотят оказать какую-либо помощь нуждающимся, то в Татарстане продолжают работать штабы гуманитарной помощи «Мы Вместе». Граждане могут пожертвовать товары первой необходимости, теплые вещи, а также лично помочь в роли курьера или водителя.

Кроме того, продолжает работать круглосуточная линия психологической помощи по номерам:

Для детей: 8-800-600-31-14.

Для взрослых: 8-800-600-31-14.

Для студентов: 8-800-222-55-71.