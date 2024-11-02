Молодежные общественные организации РТ организовали сбор гумпомощи для соцучреждений ЛНР

В преддверии Дня народного единства, а также реализации соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией молодежных парламентов, Молодежным Парламентом ДНР, Молодежным парламентом при Народном Совете ЛНР и Молодежный Парламент при Госсовете РТ был организован сбор помощи для социальных учреждений ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта в РТ.

В сборе приняли участие дружественные объединения республики: Молодежный парламент Татарстана, Республиканское движение «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!», Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Молодежное крыло Народного Фронта в РТ.

Ссегодня весь собранный груз был отправлен в пункт назначения в сопровождении представителей команд Молодежного парламента и Молодежного крыла Народного фронта. В период со дня объявления сбора добровольцы собрали необходимые позиции гуманитарной помощи - это и предметы личной гигиены, продукты питания, книги, бытовая техника, одежда, детские игрушки и настольные игры, канцелярские товары и товары для творчества.

«Хочется отметить, что в сборе гуманитарного груза приняли участие районы Республики Татарстан, благотворительные и общественные организации, учебные заведения, а также коммерческий блок нашего региона. За оказанную посильную помощь выражаем огромную благодарность, ведь именно вместе, общими усилиями, мы можем охватить как можно больше людей, которые нуждаются в нашей помощи. В эту поездку в списке более 30 наименований необходимых вещей: от стирального порошка до кондиционеров. Собранный груз мы передадим уже 5 ноября лично в руки администрации социальных учреждений Луганской Народной Республики», - отметил Дамир Нургалиев, председатель 2 созыва Молодежного парламента при Госсовете РТ.

Как добавила координатор Молодежного крыла Народного Фронта в РТ Яна Шишиморова, новые территории необходимо поддерживать.

«Нашей первоочередной задачей в настоящий момент является поддержание этой неразрывной связи путем оказания различной помощи, в том числе и гуманитарной. В преддверии Дня народного единства, а также в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией молодежных парламентов и Молодежным Парламентом Донецкой Народной Республики, Молодежным парламентом при Народном Совете Луганской Народной Республики успешно организовали сбор и отправку гуманитарного груза для социальных учреждений ЛНР», - отметила она.

фото: пресс-служба Народного фронта в РТ