Молодежные клубы Татарстана выиграли гранты на 22 млн рублей

В Казани подвели итоги республиканского конкурса грантов для учреждений молодежной политики. В итоге 21 муниципалитет получил поддержку на общую сумму свыше 22 млн рублей. Средства направят на реализацию 28 проектов муниципальных молодежных центров и подростковых клубов.

«Конкурс с финансированием в 50 млн рублей – это хорошая возможность реализовать все идеи и инициативы молодежи (…),которые должны открыть перспективы, новые возможности для самореализации нашей молодежи и подросткам на их малой родине», – отметила на церемонии награждения победителей вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

На конкурс подали заявки 42 муниципальных района, разработавшие 122 проекта в сфере молодежной политики. Всего благодаря грантовой поддержке в этом году реализуют 56 социально значимых проектов в 34 городах и районах Татарстана, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.