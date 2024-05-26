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Молодежные и подростковые клубы в Татарстане обновят за 131 млн рублей
В Татарстане более чем за 130 млн рублей обновят два молодежных центра и один подростковый клуб. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Так, до 1 декабря будут капитально отремонтированы Казанский молодежный центр имени Гайдара, молодежный центр «Ялкын» в Кукморском районе и подростковый клуб «Юность» в Азнакаевском районе. В первый и второй проекты также включено укрепление материальной базы и благоустройство территории. В третий — закупка оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство территории.
Кроме того, к этому же сроку подрядчик должен провести капитальный ремонт кровли здания Минфина Татарстана и обновить помещения здания полка патрульно-постовой службы полиции на проспекте Победы в Казани.
Общая стоимость контрактов с учетом всех объектов составляет 149,8 млн рублей. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, средства на работы выделят из бюджета республики.
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