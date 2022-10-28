Молодежные центры РТ разработали стратегии развития, основанные на особенностях районов

В Татарстане прошло обучение для специалистов молодежных центров. По итогам программы каждое учреждение составит стратегию развития, основанную на индивидуальной проблематике муниципалитета, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Создание возможностей для самореализации молодежи на местах – один из приоритетов нашего министерства. Наше обучение призвано обновить работу молодежных центров таким образом, чтобы они становились более эффективными в вопросах донесения информации до каждого молодого человека. Обучение также является и инструментом для расширения связи между командами молодежных центров, создания условий для обмена опытом между разными муниципальными образованиями Республики Татарстан», – отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

По итогам обучения специалисты презентовали стратегию работы своего молодежного центра на следующий год. Стратегии будут доработаны, и уже с начала будущего года каждый район будет работать по намеченному плану. В том числе, создана дорожная карта информационного развития молодежных центров. Она включила в себя разработку медиаплана, интеграции с местными блогерами, запуск подкастов на популярные темы, тематических ТГ-каналов и видеопроектов.

На этом проект не завершится – вместе с ЦУР Республики Татарстан планируется дальнейшее обучение специалистов, отвечающих за медианаправление.