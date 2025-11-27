Молодежные активисты Татарстана стали очевидцами запуска корабля «Союз МС-28»

Представители молодежи Татарстана прибыла на космодром Байконур, где стали свидетелями запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» на Международную космическую станцию. Также активисты получили возможность познакомиться с образовательной инфраструктурой города, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Для нашей делегации поездка на космодром Байконур стала уникальной возможностью увидеть собственными глазами историю российской космонавтики и вдохновить ребят на будущие инженерные достижения. Мы познакомились с образовательной инфраструктурой Байконура, посетили важные космические объекты и провели содержательную встречу с главой города Константином Бусыгиным, где обсудили развитие инженерно-космического образования и молодежных инициатив», – отметил в беседе с «Татар-информом» руководитель АНО «Татарстан – территория возможностей» Камол Бобохонов.

В состав делегации из Татарстана вошли пять обучающихся, выбранных по результатам конкурсного отбора. Всего на него было подано 529 заявок из 38 муниципальных образований республики.

«Для меня поездка на Байконур – это мечта, которая стала реальностью. Мы увидели, как готовят к запуску настоящий пилотируемый космический корабль, узнали много нового о работе космодрома и почувствовали атмосферу места, где начинается путь космонавтов. Я очень благодарен Республике Татарстан за шанс стать частью этой поездки. Такие возможности вдохновляют учиться, работать над собой и стремиться к большему. Теперь я уверен, что хочу связать своё будущее с космосом и инженерией», – рассказал агентству один из членов делегации – Тимур Мухаметов.

Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».