Молодежного помощника назначат по конкурсу в аппарат Антитеррористической комиссии РТ

В Татарстане стартовала заявочная кампания конкурса на должность молодежного помощника руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан для молодёжи Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет.

«Конкурс даёт возможность увидеть ту социально активную молодежь, которой не безразлична обстановка в их среде, которые готовы предложить идеи, идущие в ногу со временем. Наша задача им помочь, поделиться опытом, дать возможность реализовать свои проекты и вместе решать важные задачи, направленные на обеспечение безопасности граждан», – прокомментировал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев.

Организаторы конкурса ищут молодых людей, готовых развиваться в сфере безопасности: обучаться, творить, работать, помогать. Тех, кто готов вкладываться и готов уделять время проекту в течение года. Взамен участникам откроется дверь в сообщество с уникальными знаниями в сфере безопасности, экспертной поддержкой, полезными контактами и нужными знакомствами, навыками проектирования, навыками работы в команде, умениями организовывать профилактические мероприятия и взаимодействовать со стейкхолдерами проекта.

«Профилактика подразумевает под собой работу на опережение. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы предотвратить экстремистские и террористические угрозы для нашего светлого будущего. И лучше всего это получится у молодежи, поскольку никто лучше не понимает молодежь, как она сама себя», – отметила молодежный помощник руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Алсу Сунгатулина.

Конкурс состоит из пяти этапов: заявочной кампании, отборочного этапа, конкурсного этапа, образовательного этапа и награждения.

Развивающий этап включает в себя обучение социальному проектированию, управлению командой, деловому документообороту. Также предусмотрены встречи с республиканскими лидерами и высокопоставленными лицами Татарстана в сфере безопасности.

По итогам проведения конкурса будут сформированы проектные команды, которые в дальнейшем будут реализовывать собственные проекты и проводить профилактические мероприятия, включаться в проектную работу общественных организаций Татарстана.

Победители получат возможность участия в работе Минмолодежи РТ и аппарата Антитеррористической комиссии в РТ в области профилактики экстремизма в молодежной среде, прохождения курсов повышения квалификации и образовательных программ, экспертной оценки идей.

Заявочная кампания конкурса продлиться до 1 апреля 2022 года. Чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету на сайте: https://atmrt.ru/youngassistant.