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Общество 3 марта 2025 14:36

Молодежное Правительство РТ запустит серию подкастов «Голос Татарстана»

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Молодежное Правительство РТ запустит серию подкастов «Голос Татарстана»
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Несколько месяцев назад был избран новый состав Молодежного Правительства республики. У нового созыва большие планы по проектной деятельности, одним из них станет серия подкастов «Голоса Татарстана». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Молодежное Правительство – это институт, где молодые люди могут больше узнавать о работе исполнительной власти в Татарстане, а они, в свою очередь, могут слышать запросы молодежи. Такой тандем уже позволил реализовать несколько успешных молодежных инициатив. Каждый из советников стремится создать свой проект», - отметила она.

Айгуль Сабирова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одним из запланированных проектов станет серия подкастов «Голос Татарстана», где будет рассказываться о том, как работают министерства и ведомства республики, пояснил исполняющий обязанности Председателя Молодёжного Правительства V созыва Андрей Шишов.

«Первый выпуск будет совсем скоро. Мы будем рассказывать о «внутренней кухне» министерств и ведомств. На некоторые выпуски будем привлекать и самих министров. Это будет интервью с экскурсиями. Это сделает институты исполнительной власти более открытыми и понятными для молодежи», - заявил он.

Андрей Шишов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, в планах членов Молодежного Правительства проектная школа «Новые горизонты», обучающая программа для молодых предпринимателей «Развивай!», предпринимательский практикум «Делай Дело!», запланирована гуманитарная миссия в Лисичанск, а также целый цикл мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Для молодых госслужащих проведут образовательную смену «ГосСтарт», снимут ролик ко дню народного единства, а в день выборов Раиса Татарстана будет проведен большой футбольный матч.

#Молодежное правительство РТ #минмолодежи рт
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