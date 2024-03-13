Молодежное правительство РТ привлекло на свои проекты более 4 млн рублей в 2023 году

По итогам 2023 года Молодежное правительство Татарстана реализовало пять проектов разной направленности. Входящие в его состав советники приняли участие почти в 160 мероприятиях, стали активными членами общественных советов при министерствах и ведомствах республики, а также привлекли на свои идеи грантовые средства в размере более 4 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«В течение года Молодежным правительством Татарстана был проведен ряд ярких проектов. Можно долго рассказывать о работе каждого советника. Но если говорить о взаимодействии с Минмолодежи РТ, то по национальному проекту „Образование” была организована образовательная программа для членов Молправа, где они прошли повышение квалификации. Там они изучали новые основы проектной деятельности по своему профильному направлению, что поспособствовало их грантовой активности», — отметила спикер.

Этот год станет заключительным в этом созыве Молодежного правительства Татарстана. Тем не менее перед советниками стоят серьезные задачи, среди которых, к примеру, работа с трудными подростками республики, добавила председатель Молправа РТ Елена Багаева.

«Уже с 2022 года мы работаем с трудными подростками. Мы проводим интерактивные игры творческого и патриотического характера, пропагандируем здоровый образ жизни, рассказываем о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения», — пояснила она.

Советники Молодежного правительства Татарстана также станут спикерами мероприятий Всероссийского общества «Знание», в 2024 году будет уделено большое внимание мероприятиям патриотической и научной направленности, заключила Багаева.

Большое внимание члены Молодежной правительства уделяют развитию спорта. Так, подавляющее большинство из них уже сами сдали нормативы ГТО, получив знаки отличия, сообщил заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев.

«Все члены Молодежного правительства РТ, кому позволило состояние здоровья, выполнили нормативы на знаки отличия. Это говорит о том, что молодежь любит спорт и интересуется им», — с улыбкой сказал замминистра.

Он напомнил, что именно по инициативе советника Молправа РТ Игоря Жевненкова был создан молодежный общественный совет при Минспорте РТ. Совет активно участвует в организации спортивных фестивалей в вузах республики.