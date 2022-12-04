Молодежная модель комитета ЮНЕСКО откроется в казанской «Адымнар»

5 декабря в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани стартует Молодежная модель комитета ЮНЕСКО. Мероприятие имитирует настоящую сессию Комитета всемирного наследия и позволит привлечь внимание школьников к проблеме сохранения объектов культурного и природного наследия.

Модель пройдет в рамках международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия.

«Основными целями модели станут знакомство молодежи с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и принципами работы комитета ЮНЕСКО, привлечение внимания школьников, обмен мнениями, знаниями и опытом по данной тематике», — говорится на сайте форума.

В церемонии открытия примут участие высокие гости, в том числе ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, Государственный Советник РТ, посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев, депутат Госдумы от РТ Татьяна Ларионова и другие.

Участниками события станут команды ассоциированных школ ЮНЕСКО России, эксперты и специалисты в области всемирного наследия, представители российского МИД, управляющие объектами всемирного наследия.