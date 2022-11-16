Молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО спустя 10 лет вернется в Казань

Заседание молодежной модели Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО спустя десять лет пройдет в Казани — в начале декабря, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она напомнила, что столица Татарстана уже принимала молодежную модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году, когда в Санкт-Петербурге проходило заседание комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы были территорией, где собирались молодые специалисты. В этом году молодежная модель ЮНЕСКО соберется на площадке школы „Адымнар“. Ее основная миссия заключается в том, что образование должно воспитывать в людях уважение к своему наследию», — сказала Аюпова.

Заседание молодежной модели Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в рамках международного форума к 50 летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Форум будет организован в столице Татарстана с 4 по 9 декабря. Он соберет около тысячи делегатов из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.