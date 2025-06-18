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Общество 18 июня 2025 16:03

Молодежная Ассамблея народов Татарстана соберет в Казани форум «Мы – россияне»

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Молодежная Ассамблея народов Татарстана выиграла грант и проведет осенью в Казани Всероссийский форум «Мы – россияне». Об этом «Татар-информу» рассказала председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Диляра Дамар.

«Мы предложили создать и провести в Казани форум «Мы – россияне» с привлечением участников из других регионов в том числе. И выиграли грант. Форум ориентировочно будет в конце октября», – сказала Дамар.

Предвестником форума стал стартовавший в День России 12 июня всероссийский флешмоб «О патриотизме, не говоря о патриотизме». Желающим поддержать его предлагается снять видеоролик под песню заслуженной артистки Республики Татарстан Марины Карповой «Край родной» и до 15 октября разместить его на своей странице в соцсети с хештегом #Родинамоя. Авторов трех самых популярных роликов организаторы готовы наградить памятными призами.

Молодежная Ассамблея народов Татарстана, отметим, является региональным компонентом Молодежной Ассамблеи народов России, объединяющей молодежь по всей России.

#молодежь татарстана #Ассамблея народов РТ #ассамблея народов россии #форум #молодежный форум #Татарстан
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